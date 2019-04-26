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Düzce'de, çocuğun cinsel istismarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara, Düzce'de de tepki gösterildi.

Düzce'de, çocuğun cinsel istismarına tepki

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - İSTANBUL Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara, Düzce'de de tepki gösterildi. Düzceliler, protesto için evlerinin ışıklarını 5 dakikalığına kapattı. Kent sakinlerinin protestosuna, belediyeden de sokaklardaki ışıklandırmalar kapatılarak, destek verildi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması nedeniyle Düzceliler, gece saatlerinde, evlerinin ışıklarını 5 dakika boyunca karartarak, tepkilerini gösterdi. Kent sakinlerinin sosyal medyadan yaptığı çağrıya, Düzce Belediyesi'nce de destek verildi. Belediye tarafından sokakların renklendirilmesi için kullanılan mavi ve pembe ışıklandırmalar, 5 dakika kapalı tutuldu.
Işıkları karartma protestosuna katılan Düzcelilerden Mahir İsa Zorbozan, "Biz site sakinleri olarak bu acı ve vahim olayı en içten hislerimizle lanetliyoruz. Özellikle son dönemde yaşanan kadına şiddet, çocuğun cinsel istismarı, tecavüzler ve cinsel tacizler bizleri vatandaş olarak yürekten yaralıyor. Bunlara artık sesimizin çıkması lazım. Susarak, hiçbir şey kazanamıyoruz. Tüm halk olarak sesimizi çıkarırsak eminimki ülkemizi yönetenlerde sesimizi duyacaktır. Bunlara kalıcı bir çözüm bulmaları gerekiyor" dedi.
Aynı sitede oturan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da protestoya destek verdi. Çakar, küçük çocuklara zarar gelmemesini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Şiddetin her türlüsünü dünyamızda konuşuyoruz; savaşlar görüyoruz, çocukların öldürüldüğünü görüyoruz, mekanların taşlandığını görüyoruz. Hem cana hem mala zarar verildiğini görüyoruz ama özellikle çocuklara yönelik yaşanan şiddet hele ki cinsel tacize yönelik şiddet hepimizi evladımız olsun olmasın, hepimizi derinden yaralıyor. 'Sapık' diyoruz, 'Bitsin bu sapkınlıklar' diyoruz; ama maalesef sonu gelmiyor. Küçük yavrularımıza zarar gelmesin istiyoruz. Bu mücadelede hepimizin çaba göstermesi gerekiyor."

​FOTOĞRAFLI

Düzce'de, çocuğun cinsel istismarına tepkiDüzce'de, çocuğun cinsel istismarına tepkiDüzce'de, çocuğun cinsel istismarına tepki

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