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Düzce'de çocuklar bitkileri toprağa dokunarak tanıyor

18.09.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çakırlar Ortaokulu Öğretmeni Hilal Çetin öncülüğünde TÜBİTAK desteğiyle yürütülen "Doğayı Keşfet, Gör, Yaşa, Hisset Projesi" kapsamında eğitmenler eşliğinde tarlaya giren öğrenciler, tıbbi ve aromatik bitkileri inceleyerek yetiştirilme süreçlerini ve sağlığa etkilerini yerinde öğreniyor - Öğretmen Çetin: - "Bitkileri araştırdılar, hayvanlardan haberdar oldular. Yaşadıkları kentin iklimine yönelik yetişen bitki ne varsa tanımış oldular"

ÖMER ÜRER - Düzce'de TÜBİTAK desteğiyle yürütülen "Doğayı Keşfet, Gör, Yaşa, Hisset Projesi" kapsamında tarlaya giren ortaokul öğrencileri, hasat aşamasına kadar inceledikleri tıbbi ve aromatik bitkileri yerinde tanıma imkanı buluyor.

Düzce Çakırlar Ortaokulu Öğretmeni Hilal Çetin tarafından öğrencilerin doğayı sevmesini ve toprağa dokunmasını sağlamak amacıyla Düzce Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi iş birliğiyle "Doğayı Keşfet, Gör, Yaşa, Hisset Projesi" başlatıldı.

TÜBİTAK'ın desteğiyle sürdürülen projenin ilk aşamasında kent genelinde 12-14 yaş aralığında bulunan 60 öğrenci, Düzce Belediyesince "Tarım Akademisi Projesi" kapsamında ada çayı, biberiye, kekik, melisa gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği tarlaya götürüldü.

Burada 121 dönümlük atıl arazinin nasıl verimli alana dönüştürüldüğünü görüp toprağa dokunma fırsatı bulan öğrenciler, eğitmenler eşliğinde bitkileri tanıyıp yetiştirilme süreçlerini ve sağlığa etkilerini öğrendi. Öğrenciler, projenin ikinci ayağında ise fide dikimine katılacak.

Proje etkinlikleri, kent genelindeki çeşitli okullardan öğrencilerin katılımıyla sürecek.

- "Çocukların doğada yaşayarak keşif yapmasını istedik"

Projenin yürütücülüğünü yapan öğretmen Hilal Çetin, AA muhabirine, proje sayesinde doğayı çok seven insanların bir araya geldiğini belirterek, "Hedef noktamız çocuklar. Geleceğimizin teminatı çocuklar olmadan doğaya katkı sunamayacağımızın farkındaydık. Bu kapsamda da çocukların doğada yaşayarak uygulamalarla keşif yapmasını istedik. Projemizin ismi de bu şekilde doğdu." dedi.

Çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Çetin, "Düzce Üniversitesinin akademisyen hocalarından oluşan bir ekiple çalıştık. 60 çocuk grubumuz vardı. 5'er gün eğitmenlerimizle uygulamalarını yaptılar. Bitkileri araştırdılar, hayvanlardan haberdar oldular. Yaşadıkları kentin iklimine yönelik yetişen bitki ne varsa tanımış oldular." diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de TÜBİTAK projesi kapsamında gençlerin tarımı ve doğayı tanımalarının önünü açtıklarını dile getirdi.

Çocukların tabiatla, doğayla tanışma, tarımı tanıma imkanı bulduğunu belirten Özlü, "Tarımı çocuklarımıza, gençlerimize sevdirmek için burayı eğitim merkezi olarak planladık. Bu maksatla çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

- "Başka yerde görsem ne bitkisi olduğunu artık anlayabileceğim"

Öğrencilerden Elif İrem ise proje sayesinde çeşitli bitkileri tanıdıklarını dile getirerek, "Gerçekten insan kendisini doğanın bir parçası gibi hissediyor. Bu çok güzel bir duygu. Her insanın bu duyguyu tatması gerekiyor. Toprağa dokunmak, bitkileri koklamak insana çok güzel hissettiriyor." dedi.

Melisa bitkisini ilk gördüğünde nane sandığını anlatan Defne Yılmaz da "Ama şimdi bunu başka yerde görsem artık ne bitkisi olduğunu anlayabileceğim. Aynı zamanda da eğlendik arkadaşlarımızla. Eğlenirken öğrenmiş olduk." diye konuştu.

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