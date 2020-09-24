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  4. Düzce’de DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

Düzce’de DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu ile DEAŞ’ın sözde bombacısı ve şeyhi dahil yabancı uyruklu 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde DEAŞ üyelerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu ile DEAŞ’ın sözde bombacısı ve şeyhi dahil yabancı uyruklu 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde DEAŞ üyelerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda örgütün sözde bombacısı, şeyhi ve hukukçusunun aralarında bulunduğu M.S., H.K., A.H., H.M., M.A. ve K.A. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyette yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

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