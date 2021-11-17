HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce'de deprem: 5,0 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

Düzce'de deprem: 5,0 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

17.11.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin büyüklüğünü AFAD 5,0, Kandilli Rasathanesi 5,3 olarak açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır", İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı" dedi.

Düzce'de deprem: 5,0 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

TSİ 15:40'ta merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5,0, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 5,3 olarak açıkladı.

Deprem; İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) göre depremle birlikte Düzce ve Bolu'da insanlar sokaklara döküldü.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevine çıkarıldı.

Kentte şu ana kadar herhangi bir hasara rastlanmadı.

Depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti.

Sarsıntının merkez üssünün Düzce olduğu açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası ilk açıklamasında, "Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1460955074063216641

Soylu, depremin ardından ekiplerin saha taramasını sürdürdüğünü açıkladı.

Düzce Valisi Atay**: İlk bilgilere göre can kaybı yok**

Düzce Valisi Cevdet Atay, depremde ilk bilgilere göre can kaybı olmadığını ve yıkılan yer bulunmadığını söyledi.

DHA'ya konuşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü da "Kötü bir haber yok" dedi.

Özlü, "Düzce'deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da şu ana kadar kentte olumsuz bir gelişme yaşanmadığını duyurdu.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1460954174183591948

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
Deprem sırasında büyük korku! Kaçış anları kameradaDeprem sırasında büyük korku! Kaçış anları kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'küfür' yanıtı

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'küfür' yanıtı

Koronavirüse yakalanan genç evden kovuldu, sonrası korkunç

Koronavirüse yakalanan genç evden kovuldu, sonrası korkunç

Benzine zam yolda

Benzine zam yolda

Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.