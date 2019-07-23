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Düzce’de dere yatağında 1 çocuk, 1 yetişkin kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 11:38 | Son Güncelleme

Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Esmahanım köyünde kaybolan bir çocuk ve yetişkin kadına ait ceset birbirine sarılı halde bulundu.Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu.

Düzce’de dere yatağında 1 çocuk, 1 yetişkin kadın cesedi bulundu

Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Esmahanım köyünde kaybolan bir çocuk ve yetişkin kadına ait ceset birbirine sarılı halde bulundu.
Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sonucunda daha önce3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp 4 kişinin bulunması için bu sabah erken saatlerde çalışmalar tekrar başladı. Esmahanım ve Uğurlu köyündeki çalışmalar 213 personel, 48 araç, 8 kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği ve 3 helikopterle devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de özel kıyafetlerle Melen Çayı’nda arama çalışmalarını sürdürüyor.
Uğurlu Köyü mevki’inde yapılan çalışmalar neticesinde Uğurlu Köprüsü altında, dere yatağında 1 çocuk ve yetişkin kadına ait olduğu belirlenen ceset birbirine sarılı halde bulundu. Ekipler cesetlerin çıkartılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce’de dere yatağında 1 çocuk, 1 yetişkin kadın cesedi bulundu

Düzce’de dere yatağında 1 çocuk, 1 yetişkin kadın cesedi bulundu

Düzce’de dere yatağında 1 çocuk, 1 yetişkin kadın cesedi bulundu

Düzce’de dere yatağında 1 çocuk, 1 yetişkin kadın cesedi bulundu

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