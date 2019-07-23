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Düzce’de dere yatağında bulunan anne ve kızının cesetleri çıkartıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Esmahanım köyünde kaybolan 39 yaşındaki Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan’ın bulunan cesetleri yapılan incelemelerin ardından çıkartılarak morga kaldırıldı.Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım köyünde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu.

Düzce’de dere yatağında bulunan anne ve kızının cesetleri çıkartıldı

Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Esmahanım köyünde kaybolan 39 yaşındaki Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan’ın bulunan cesetleri yapılan incelemelerin ardından çıkartılarak morga kaldırıldı.
Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım köyünde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sırasında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 4 kişinin bulunması için bu sabah erken saatlerde çalışmalar tekrar başladı. Arama çalışmaları sırasında Uğurlu Köyü mevki’inde yapılan çalışmalar neticesinde Uğurlu Köprüsü altında, dere yatağında 1 çocuk ve yetişkin kadına ait olduğu belirlenen ceset birbirine sarılı halde bulundu.
Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemeler sürerken, bulunan cesetlerin Nilgün Kaplan(39) ve kızı Funda (9) Kaplan’a ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve kızının cenazeleri dere yatağından ekipler tarafından çıkartıldı. Cenazeler gerekli işlemlerinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler kayıp olan 2 kişinin bulunması için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce’de dere yatağında bulunan anne ve kızının cesetleri çıkartıldı

Düzce’de dere yatağında bulunan anne ve kızının cesetleri çıkartıldı

Düzce’de dere yatağında bulunan anne ve kızının cesetleri çıkartıldı

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