Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, orman işçisi İsmet Yılmaz'ın (52) kullandığı traktör, merkeze bağlı Fındıklı Aksu köyü mevkisinde sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Beraberindeki çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Yılmaz'ın cesedi, incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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