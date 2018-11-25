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Düzce'de drift yapan 2 sürücüye 10 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

Düzce'de drift yapan 2 sürücüye 10 bin lira ceza

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, drift yapan 2 sürücüye 5 bin 10'ar lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Yığılca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hebeler mevkisinden hastane istikametine gelen 2 aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araçları durduran ekipler, 2 sürücüye de drift yapmaktan 5 bin 10'ar lira ceza kesti. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar da 2 ay trafikten men edildi.

Basınla paylaşılan görüntülerde, ilk otomobillin konvoyun önünü keserek drift yapması ve yolu trafiğe kapatması yer alıyor.

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