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Düzce'de drone ile trafik denetimleri

ADVERTORİAL HABERLERİ  | 08.05.2019 19:15 | Son Güncelleme

İl genelinde yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere 120 bin liranın üzerine ceza kesildi

Düzce'de yıl başından bu yana yapılan drone destekli trafik uygulamalarında kural ihlali yapanlara 120 bin liranın üzerine ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Bürosu ekipleri, kentin farklı noktalarında ocak ayından bu yana çok sayıda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kırmızı ışık, emniyet kemeri, yaya geçidi ve diğer trafik kurallarına uymayan sürücülere 120 bin liranın üzerinde ceza uyguladı.

İnsansız Hava Araçları Bürosu'ndan yapılan açıklamada, seyir halinde trafik kurallarına uyulması konusunda polis ekiplerinin ciddi çalışmaları olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Özellikle vatandaşların sarı ışıkta geçmeyi hak saydıkları ve kavşak içlerinde ışıklara uyma konusunda dikkatsiz oldukları tespit edildi. İl genelinde her gün hava destekli sabit ve seyir halinde trafik uygulamaları yapılmaktadır. Vatandaşlarımız, kurallara uymalı ve özellikle ramazan ayında orucun dikkat kaybını artabileceğini bilerek bu sebeple daha dikkatli ve yavaş gitmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
ceza drone Düzce trafik

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