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Düzce'de düğünde kavga:1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 00:11 | Son Güncelleme

Düzce'de düğünde kavga:1 yaralı

Düzce'de bir düğünde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi Malatyalı Pasajı'nda bulunan bir düğün salonundaki düğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Fikri Korkulu (32) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Korkulu'yu bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, bacağından yaralanan Korkulu, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın ardından düğün sona erdirildi, gelin ve damat salondan ayrıldı.

Polis, Korkulu'yu bıçaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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düğün Düzce kavga

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