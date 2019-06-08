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Düzce'de düğünde silah ve bıçak kullanıldı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 00:22 | Son Güncelleme

Düzce'de düğünde silah ve bıçak kullanıldı: 4 yaralı

Düzce'de sokak düğününde çıkan kavgada 2 kişi silahla, 2 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çay Mahallesi'ndeki düğünde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle R.Ç. tabancayla İsmail B. ve Murat B.'yi göğüslerinden vurarak olay yerinden kaçtı.

P.A ve A.K. ise çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silahla vurulan İsmail B. ve Murat B'nin yoğun bakım ünitesinde ameliyata alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, her iki grubun yakınları hastane önünde tartışmaya devam etti. Polis ekipleri hastane önünde emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce kavga

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