HABER
  4. Düzce'de düzenlenen festivalde iki günde 5 ton hamsi dağıtıldı

Düzce'de düzenlenen festivalde iki günde 5 ton hamsi dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Düzce'de düzenlenen festivalde iki günde 5 ton hamsi dağıtıldı

Düzce'de "Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılaya" sloganıyla düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde, iki günde 10 bin vatandaşa 5 ton balık dağıtıldı.

Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Belediyenin katkılarıyla Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret eden vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.

Festivalde, 2 gün boyunca yağda ve ızgarada pişirilen 5 ton hamsi, alana gelen 10 bin kişiye ikram edildi.

Vatandaşlar balıktan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bilgin, AA muhabirine, 17 Ocak'ta başlayan festivalin bugün sona erdiğini ve 3 gündür vatandaşların çok büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Festivalde, hamsi ikramında bulunduklarını anlatan Bilgin, "İki gün boyunca hamsi ikramında bulunduk. Yaklaşık 5 ton hamsiyi alana gelen 10 bin kişiye dağıttık. Halkımız horon oynayarak, gayet neşeli bir şekilde eğlendi. Amacımız halkımızın eğlenmesiydi ve amacımıza ulaştık." dedi.

-"Rekor seviyede kan bağışı gerçekleşti"

Bilgin, Türk Kızılay tarafından başlatılan "Bir Kan 3 Can" kampanyasına destek olmak için festivali, "Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılaya" sloganıyla düzenlediklerini belirtti.

Festivalde, rekor seviyede kan bağışı gerçekleştiğini anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Biz de festivalimize Türk Kızılay'ın başlattığı kan kampanyasını ortak ettik. 'Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılaya' dedik ve inanılmaz seviyede kan toplandı. Şu an kaç ünite olduğu konusunda, net bir rakam yok ama yetkililer rekor seviyede olduğunu söylediler. Vatandaşlarımıza ilgisinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Düzce'nin kan toplama rekorunu kırdık."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründüCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründü
Rus turistler soğuk havaya aldırış etmeden denize girdiRus turistler soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi
Sahibinin serbest bıraktığı pitbull 3 çocuğa saldırdıSahibinin serbest bıraktığı pitbull 3 çocuğa saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Hamsi Festivali

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekipler kayıp Gülistan’ı arıyor

Gülistan her yerde aranıyor!

'Polisim' dediği genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikamet izni başvurusu yapacak yabancılara 'sahte internet sitesi' uyarısı

Dikkat! İkamet izni başvurusu uyarısı

Şehit cenazesinde askerler üşümesin diye kendi montlarını verdiler!

Şehit cenazesinde duygulandıran an! Büyük ilgi gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.