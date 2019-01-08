HABER

Düzce'de eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:15 | Son Güncelleme

Kent genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 9 Ocak Çarşamba il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
3 kardeş 3'ü de hamile! Suçüstü yakalandılar3 kardeş 3'ü de hamile! Suçüstü yakalandılar
Cumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilecek ilk kilisesine ruhsat çıktıCumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilecek ilk kilisesine ruhsat çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce kar yağışı okul tatili

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

İstanbul'da lüks alışveriş merkezlerinde yankesicilik yapan 3 hamile kardeş suçüstü yakalandı

3 kardeş 3'ü de hamile! Suçüstü yakalandılar

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Liselinin öldüğü ilçede, bu kez köpekler saldırdıkları köpeği parçalayıp yedi

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

Şanlıurfa'da banka soygunu

Şanlıurfa'da banka soygunu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.