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Düzce'de eğitime kar engeli

23.12.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de eğitime kar engeli

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının Yığılca'da devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları göz önünde bulundurularak 23 Aralık Perşembe Yığılca ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün ara verildiği kaydedildi.

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Düzce Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:10
Öğle
12:59
İkindi
15:18
Akşam
17:38
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