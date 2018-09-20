Düzce'de erkek cesedi bulundu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, bir dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hasanlar köyünde dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin üzerinden Ahmet Ay'a (55) ait kimlik çıktı.
Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Cesette herhangi bir yara izine rastlanılmadığı bildirildi.
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