Düzce'de ev ve iş yeri yangını

Düzce'de sanayi sitesinde çıkan yangında bir iş yeri ile ev kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Uzunmustafa Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde lastik tamircisi Mehmet Kotan'a ait ev ve iş yerinin bulunduğu binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede ev ve iş yerinin tamamını saran alevlere müdahale etmek isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Yangında, ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün...
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum