Düzce'de ev ve iş yeri yangını

Düzce'de sanayi sitesinde çıkan yangında bir iş yeri ile ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Uzunmustafa Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde lastik tamircisi Mehmet Kotan'a ait ev ve iş yerinin bulunduğu binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede ev ve iş yerinin tamamını saran alevlere müdahale etmek isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Yangında, ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

