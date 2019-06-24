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Düzce'de ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:37 | Son Güncelleme

Irak ve Suriye uyruklu ailelerin yaşadığı 2 katlı ev, çıkan yangında hasar gördü

Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karaca Mahallesi 1307. Sokak'ta Irak uyruklu Fevzi Mohammed'in (28) oturduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alt katta başlayan yangının üst kat ve diğer apartmanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Evin üst katında kalan Suriyeli aile ile çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yangında 2 katlı evin alt katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan bir çocuk, "İlk başta hortumla müdahale etmek istedik, baktık olmuyor itfaiyeyi aradık. Neden dolayı yangın çıktığını bilmiyoruz, galiba elektrik kontağından. Evdekiler yangın başlar başlamaz hemen dışarıya çıktı." dedi.

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Düzce

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