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Düzce’de feci kaza: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 21:42 | Son Güncelleme

Düzde TEM otoyolunda aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin bariyerlere girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Büyük Melen mevkiinde meydana geldi.

Düzde TEM otoyolunda aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin bariyerlere girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Büyük Melen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara’ya bayram ziyaretine giden Öznur Emanetçioğlu yönetimindeki 34 RD 160 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlerine saplandı. Refüje giren otomobilde bulunan sürücü Öznur Emanetçioğlu ve Murat Emanetçioğlu hayatını kaybetti. Otomobil içinde sıkışan cenazeler itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkartabildi.
Kazayı gören görgü tanığı; otomobilin çok hızlı olduğunu belirterek çarpma anında çok gürültü çıktığını söyledi.
Otomobil içerisinde çocuk eşyalarının olması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri otomobilden fırlama ihtimaline karşı etrafta uzun süre çocuk aradı ancak polis ekiplerinin dedesine ulaşması sonucu çocuğun dedesinde olduğu anlaşıldı.
Diğer taraftan otomobil içerisinde bulunan alkol kutuları ve aracın motorunun kaza yerinden metrelerce uzakta olması kazaya davetiye çıkartıldığını da gözler önüne serdi.

Düzce’de feci kaza: 2 ölü

Düzce’de feci kaza: 2 ölü

Düzce’de feci kaza: 2 ölü

Düzce’de feci kaza: 2 ölü

Düzce’de feci kaza: 2 ölü

Düzce’de feci kaza: 2 ölü

Düzce’de feci kaza: 2 ölü

Düzce’de feci kaza: 2 ölü

Düzce’de feci kaza: 2 ölü

Düzce’de feci kaza: 2 ölü

Düzce’de feci kaza: 2 ölü

Düzce’de feci kaza: 2 ölü

Düzce’de feci kaza: 2 ölü
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