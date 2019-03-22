Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "avukat yapılanması"na ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Teoman Yaman, tutuksuz sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Savunma yapan sanık Yaman, daha önce 13 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini belirtti. Bir önceki celsede örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit tutanağı göz önüne alınarak tutuklandığını aktaran Yaman, şöyle konuştu:

"Hakkımda ifadesi bulunan örgütün 'il abiliğini' yapmış olan A.A. 'Teoman Yaman bana cemaatte kullanılan gizli haberleşme sistemini sordu. (Böyle gizli programları yüklemeyin, kullanmayın.) dedi. Bu kişinin ByLock kullanıp kullanmadığını bilmiyorum.' diyor. Ben ByLock kullanmadım."

Yaman, hakkında hazırlanan tutanağı kabul etmediğini söyleyerek, tahliyesini istedi.

Diğer sanıkları ve avukatları da dinleyen heyet, karar için duruşmaya yaklaşık yarım saat ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yaman'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak, sanığın tahliyesine hükmetti.

Sanık Hasan Çabuk'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl, sanık Süleyman Hilmi Şirin'e de "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanıklar M.Ç, H.Y. ve A.A'nın ise beraatine karar verdi.

Mahkeme ayrıca firari sanık Mehmet Yaşar'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

