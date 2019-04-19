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Düzce'de FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ankesörlü telefonla ardışık arama yaptıkları tespit edilen, açığa alınan asker ve öğretmenlerden oluşan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşma, mahkemeye ulaşan evrakın okunması ve sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, açığa alınan öğretmen ve asker 14 sanığın "mahrem askeri yapılanma" içerisinde örgüt adına farklı birimler kurdukları bilgisi yer alıyor. İddianamede ayrıca sanıkların, ankesörlü telefon aracılığıyla ardışık aranma yöntemini kullandıkları belirtiliyor.

Sanıklar hakkında, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" veya "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
askeri yapılanma duruşma Düzce FETÖ/PDY

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