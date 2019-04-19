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Düzce'de FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tutuklu bulundukları süre ve mevcut delil durumu kapsamında tahliyesine karar verildi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ankesörlü telefonla ardışık arama yaptıkları tespit edilen, açığa alınan asker ve öğretmenlerden oluşan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmaya, mahkemeye ulaşan evrakın okunması ve sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Savunma yapan daha önce açığa alınan tutuklu sanık Astsubay H.F.T, suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesini istedi.

Daha önceki ifadelerine aynen katıldığını aktaran H.F.T, "Daha önce de ifade ettim. Ben bu ankesörlü görüşmelerimi kız arkadaşlarımın beni araması sonucu yapıyordum. 40 görüşmem var deniyor, bunlar da 3 ya da 2 dakika. Ben mahrem imamlarla görüşmedim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Heyet, diğer sanıkların savunmalarını da dinleyerek duruşmaya ara verdi.

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu bulundukları süre ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alarak, tutuklu sanıklar H.F.T, A.Ç. ve E.D'nin tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer tutuklu sanıklar M.Y. ve M.Ü'nün bu hallerinin devamına karar vererek, tutuksuz sanıkların imza atma ile adli kontrol şartını kaldırdı.

Heyet, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için bir sonraki duruşmaya kadar süre verdi.

Duruşma, 16 Temmuz'a ertelendi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, açığa alınan öğretmen ve asker 14 sanığın "mahrem askeri yapılanma" içerisinde örgüt adına farklı birimler kurdukları bilgisi yer alıyor. İddianamede ayrıca sanıkların, ankesörlü telefon aracılığıyla ardışık aranma yöntemini kullandıkları belirtiliyor.

Sanıklar hakkında, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" veya "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
dava Düzce FETÖ

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