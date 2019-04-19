Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ankesörlü telefonla ardışık arama yaptıkları tespit edilen, açığa alınan asker ve öğretmenlerden oluşan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmaya, mahkemeye ulaşan evrakın okunması ve sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Savunma yapan daha önce açığa alınan tutuklu sanık Astsubay H.F.T, suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesini istedi.

Daha önceki ifadelerine aynen katıldığını aktaran H.F.T, "Daha önce de ifade ettim. Ben bu ankesörlü görüşmelerimi kız arkadaşlarımın beni araması sonucu yapıyordum. 40 görüşmem var deniyor, bunlar da 3 ya da 2 dakika. Ben mahrem imamlarla görüşmedim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Heyet, diğer sanıkların savunmalarını da dinleyerek duruşmaya ara verdi.

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu bulundukları süre ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alarak, tutuklu sanıklar H.F.T, A.Ç. ve E.D'nin tahliyesine karar verdi.