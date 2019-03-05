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Düzce'de FETÖ'nün "mahrem imamları" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Örgütün, ilde TSK bünyesindeki yapılanmasında "askerlerden sorumlu imam" oldukları iddia edilen 5'i tutuklu 16 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 5'i tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleri ile irtibat kurdukları ve askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, TSK bünyesindeki örgütle iltisaklı askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen 16 sanık hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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dava FETÖ

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