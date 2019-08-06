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Düzce'de FETÖ'nün "mahrem imamları" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 22:22 | Son Güncelleme

Örgütün, ilde TSK bünyesindeki yapılanmasında "askerlerden sorumlu imam" oldukları iddia edilen 3'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 3'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleri ile irtibat kurdukları ve askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan tutuklu sanık H.Y, dosyada bulunan birçok evrakın kendisine ulaşmadığını belirterek, "Ben sadece iddianameyi okudum, dosyadaki diğer belgeleri görmedim. Bir önceki celsede talep etmiştim, elime gelmedi. HTS raporları ve KPSS raporları bana gelmedi. ÖSYM'ye 2010 yılının KPSS soru kitapçığım için talepte bulundu. Yaklaşık 6 kez dilekçe yazdım ama gelmedi. Etkin bir savunma yapmam için kitapçığım ve optik işaret kağıdımın gelmesi gerekiyor. Orada yaptığım işaretlemeler ve işlemler suçsuz olduğumu gösterecektir." diye konuştu.

Sanık, "Bilirkişi raporunda hata var, KPSS'de 120 soru var. Raporda 3 tane sorunun sızdırılmış olduğu yazıyor. Suçlamaları kabul etmiyorum, esas savunmamı kitapçığım gelince yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık F.H.B. mağdur olduğunu savunarak, "Bugün hayal kırıklığım biraz daha arttı. Hastayım, görme ve duyma problemlerim her geçen gün artıyor. Psikolojik tedavi görüyorum, hastalıklarım ilerliyor, ailem de mağdur durumda. Dava sonunda beraatimi, bugün ise tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık E.İ ve diğer tutuksuz sanıkları dinleyen heyet, ara karar için duruşmaya 10 dakika ara verdi.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıkların imza atma koşuluyla sürdürülen adli kontrol şartlarının kaldırılmasını kararlaştırdı.

Duruşma, 4 Kasım'a ertelendi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, TSK bünyesindeki örgütle iltisaklı askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen 16 sanık hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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