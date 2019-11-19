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Düzce’de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:34 | Son Güncelleme

Düzce’de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzce’de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı olarak yaptığı operasyonlarda 4 muvazzaf astsubay, KHK ile ilişkileri kesilen 2 askeri okul öğrencisi ve sivil mahrem sorumlu olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden hakkında uzaklaştırma kararı bulunan firari şüpheli astsubayı yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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