Düzce'de fırtına tekneleri alobora etti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri alabora oldu.

Akçakoca Limanı'nda bulunan balıkçı teknelerindeki balıklar, fırtına gelmeden önce araçlara yüklendi.

Havanın bir anda kararması ile fırtınaya yakalanan tekneler, limanda güvenli bölgelere çekildi.

Bazı balıkçılar teknelerini kurtarırken, bazı tekneler ise alabora olarak parçalandı.

Fırtına nedeniyle teknelerin liman içinde zor anlar yaşaması ise kameralara yansıdı.

