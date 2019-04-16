Düzce'de göle atılan ağlar toplandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti'nde yaptığı denetim sırasında yasadışı yollardan göle atılan 850 metre uzunluğunda balık ağı buldu. Toplanan ağlara takılan bir sakarmeke kuşunun öldüğü görüldü.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Gölyaka'da yaklaşık 150 tür kuş ve çeşitli endemik bitkileri barındıran Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti'nde denetim yaptı. Ekipler denetim sırasında Efteni Gölü'ne yasa dışı atılan balık ağı ile karşılaştı. Ekipler toplam 850 metre uzunluğundaki 6 ağı gölden çıkardı. Ağlara takılan bir sakarmeke kuşunun öldüğü görüldü. Ağları göle bırakan kişi ya da kişiler haklarında işlem yapılmak için belirlenmeye çalışılıyor. Ağlar ise imha edilmek üzere Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na taşındı.

Yetkililer, balıkların üreme dönemlerinde yapılan yasa dışı avlanmanın büyük kayıplara yol açmanın yanı sıra göllerdeki ekolojik yapıyı bozduğunu ifade ederek, kuşların da zarar gördüğünü bildirdi.



