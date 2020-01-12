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  4. Düzce'de görme engelliler için farkındalık etkinliği düzenlendi

Düzce'de görme engelliler için farkındalık etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

Düzce'de görme engelliler için farkındalık etkinliği düzenlendi

Düzce'de, Türkiye Beyazay Derneği ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER) tarafından "Hadi Bugün Bir İyilik Yapalım" sloganıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Feruzu Kaledibi, 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası kapsamında bir otelde düzenlenen etkinlikte, hafta dolayısıyla kentte farklı bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

DİDER Başkanı Sedat Mıhçı da farkındalık projelerine katılmaya gayret ettiklerini anlattı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi görme engelli 24 yaşındaki Ahizer Özbek, "Özel insanlara günlük hayatta nasıl yardımcı olunur?" sorusuna yanıt aramak amacıyla bir skeç sahneledi.

Adige Derneği Mızıka Grubu'nun müzik dinletisiyle devam eden programda, DİDER'in çalışmalarını fotoğraflayan Murat Er'in fotoğrafları sergilendi.

Etkinlik, dizi oyuncusu ve sunucu Volkan Yürük ile tiyatro sanatçısı Nurullah Çelebi'nin de rol aldığı tiyatro oyunuyla sona erdi.

Ahizer Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece bir hafta hatırlanmak istemediklerini dile getirerek, "Bu etkinliklerin sürmesini istiyoruz. Güzel bir programdı. Bize de değişiklik oldu. Her zamanki gibi aramızda bir fark olmadığını göstermiş olduk." dedi.

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Düzce Görme Engelliler Haftası

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