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Düzce’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 20:14 | Son Güncelleme

Düzce’de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

Düzce’de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif ticari aracın altında kalarak can verirken, sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü hayata döndürmek için uzun süre çabaladı.
Kaza; akşam saatlerinde Aydınpınar Çınarlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydınpınar Çınarlı köyünden şehir merkezine giden Hüseyin Y.’nin kullandığı plakasız motosiklet ile Mustafa K.’nın kullandığı 81 AT 618 plakalı hafif ticari araç, Aydınpınar Çınarlı köyü mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif ticari aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise hafif yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hafif ticari aracın altında kalan motosiklet sürücüsünü hayata döndürmek için sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı bütün müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Hüseyin Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hüseyin Y.’nin 1 ay önce evlendiği ve yeni evli olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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