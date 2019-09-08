HABER

Düzce'de halk otobüsünde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:38 | Son Güncelleme

Düzce'de halk otobüsünde yangın

Düzce'de seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otobüste hasar oluştu.

Kalıcı Konutlar-Şehir Merkezi seferini yapan Dursun Usoğlu yönetimindeki 81 DP 753 plakalı Düzce Belediyesine ait denetimli özel halk otobüsünün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark ederek otobüsü durduran sürücü, yolcuları tahliye ederek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın otobüste hasara yol açtı.

Yangın nedeniyle Kalıcı Konutlar-Şehir Merkezi güzergahında aksayan trafik akışı ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Yolcular, başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Buca Belediyesi'nden kurtuluşa özel İzmir videosuBuca Belediyesi'nden kurtuluşa özel İzmir videosu
Hemşin'deki sel ve heyelanlarda tek katlı ev çöktü, 24 daireli apartman boşaltıldıHemşin'deki sel ve heyelanlarda tek katlı ev çöktü, 24 daireli apartman boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce yangın

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Son dakika! Kadıköy'de taksiye ateş açıldı

Kadıköy'de silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.