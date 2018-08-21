Düzce'de hastaneler acemi kasaplarla doldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar, vücutlarının değişik yerlerini kesince acil servise koştu.
Düzce'de, kurbanlık hayvanları kendileri kesmek isteyen vatandaşlar bıçakla elleri, kolları ve bacaklarını kesince hastanelerin yolunu tuttu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi başta olmak üzere Düzce'deki hastanelerin acil servislerine öğle saatlerine kadar 63 acemi kasap başvuru yaptı. Yaralı olarak gelenlerin yakınları ise kurban kesiminin işin uzmanları tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.
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