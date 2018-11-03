HABER

Düzce'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 22:08 | Son Güncelleme

DÜZCE’de, traktörü sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden başka bir otomobille çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde Aydınpınar Caddesi Küçükahmetler Köyü mevkiinde meydana geldi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, traktörü sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden başka bir otomobille çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aydınpınar Caddesi Küçükahmetler Köyü mevkiinde meydana geldi. Düzce şehir merkezinden Aydınpınar Köyü istikametine giden Necati Demirtaş yönetimindeki 81 EV 961 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Yılmaz Arslan yönetimindeki 81 DZ 159 plakalı traktörü sollamak istedi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, traktörün tekerine vurarak savruldu ve karşı yönden gelen Mehmet Küçük yönetimindeki 81 AAJ 536 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü Necati Demirtaş otomobilde sıkıştı. Sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Demirtaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, traktörü sollamaya çalışan otomobilin çarptığı araçta bulunan sürücü Mehmet Küçük ve yanında bulunan Selami Küçük de yaralandı. Yaralılar otomobil içerisinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Traktör sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Düzce ile Aydınpınar Köyü arasındaki yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Didim'de, deniz kenarındaki kayalıklarda kadın cesedi bulunduDidim'de, deniz kenarındaki kayalıklarda kadın cesedi bulundu
Seyir terasından uçan minibüsün altında kalan 1 kişi öldüSeyir terasından uçan minibüsün altında kalan 1 kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Kadın kılığına girdi yaptığı şoke etti!

Kadın kılığına girdi yaptığı şoke etti!

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.