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Düzce'de heyelanda toprağa gömülen ineği UMKE kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 16:04 | Son Güncelleme

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde meydana gelen su baskını ve heyelan sırasında gövdesi toprağın altında kalan inek, olaydan yaklaşık 3 gün sonra UMKE ekiplerince çıkartıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde meydana gelen heyelan ve su baskınının ardından bölgede, kafası dışındaki tüm vücudu toprağın altında kalan inek, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesi ve Akçakoca ilçesinin Esmahanım-Uğurlu-Melenağzı köyleri arasında çalışma yapan UMKE ekipleri, toprak kayması ve selin ardından arama yaptıkları bölgede inek sesi duydu.

Sesi takip eden ekipler, toprağın içine sıkışmış, sadece kafası dışarıda olan bir inek olduğunu gördü.

Hemen harekete geçen ekipler, ellerindeki kazma küreklerle ineği kurtardı.

İneğe su vererek güvenli bölgeye alan ekipler, hayvanı daha sonra Akçakoca ilçesine göndermek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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Düzce inek kurtarıldı

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