Düzce'de iguana yakalandı

Düzce'de itfaiye ekiplerince bir iguana yakaladı.

Vatandaşların "garip bir hayvan gördük" ihbarı üzerine harekete geçen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Azmimilli Mahallesi Çay Camisi'ne gitti.

İguana olduğu belirlenen ve güçlükle yakalanarak kafese konulan 38 santimetre uzunluğundaki iguana, burada bir süre muhafaza edilmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, gazetecilere, karşılarında iguana gördüklerinde çok şaşırdıklarını anlattı.

Polat, "İguanayla karşılaştı ekibimiz, hayvanı müdürlüğümüze getirdiler. Biraz önce de Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim ettik. İguana ile her gün karşılaşılmıyor, ülkemizde yaşayan bir hayvan değil, o yüzden hepimiz şaşırdık. Çok da mutlu olduk, meslek hayatımda ilk defa böyle bir hayvanla karşılaştım." ifadesini kullandı.

İguananın beslendiği bir evden kaçtığı ya da sahibi tarafından dışarı bırakıldığı tahmin ediliyor.

