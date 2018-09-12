Düzce'de iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı.
Kaza saat 23.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ali Balyemez yönetimindeki 18 BC 962 plakalı kamyon, Sezai Ören yönetimindeki 78 YC 399 plakalı kamyona arkadan çarptı. Ali Balyemez, hasar gören kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan Ali Balyemez, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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