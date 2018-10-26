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Düzce'de iki katlı ahşap ev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 23:15 | Son Güncelleme

Çilimli ilçesinde yanan ahşap evin söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi dumandan zehirlendi

Düzce'nin Çilimli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangını söndürmek isteyen biri itfaiyeci iki kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Çilimli ilçesi Merkez Mahalle'de, Kerim Özdemir'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aniden büyüyen ve evin tamamını saran yangına vatandaşların müdahalesi yetmeyince, itfaiyeden yardım istendi.

Olay yerine gelen Çilimli ve Düzce itfaiye ekiplerince evin tamamını saran yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmasında biri itfaiye eri 2 kişi dumandan etkilendi. Söz konusu 2 kişi olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Servis ambulansına alınarak tedavi edildi.

Öte yandan, olay yerine gelen Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve mağdur olan aileye en kısa sürede yardım edileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce EV YANGINI

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