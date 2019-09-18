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Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 23:56 | Son Güncelleme

Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Aksu idaresindeki 81 DK 351 plakalı otomobil ile Rıdvan Esmeray yönetimindeki 06 EA 6405 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Rıdvan Esmeray otomobilde sıkıştı.

Esmeray, olay yerine gelen itfaiye ve Düzce Arama Kurtarma (DAKE) ekiplerince bulunduğu yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Esmeray'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce

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