Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Doğancı idaresindeki 81 AT 940 plakalı otomobil ile Ahmet Uğurlu yönetimindeki 81 AG 912 plakalı otomobil, Yığılca ilçesi Dutlar mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Osman ile Emine Doğancı ve diğer otomobilde bulunan Ömer Faruk Uğurlu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle ilçe yolu bir süre trafiğe kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

