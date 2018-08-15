Düzce'de iki otomobil çarpıştı 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ, DÜZCE, (DHA) DÜZCE'de, caddede iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, Nusrettin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Atabaş idaresindeki 81 BJ 909 plakalı otomobil ile İdris Pişkin idaresindeki 81 DU 017 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan araçlar bahçe duvarlarına çarparak durabildi. Kazada İdris Pişkin'in ile birlikte aynı araçta bulunan Mertcan Pişkin, Sema Pişkin ve 4 yaşındaki Talha Pişkin yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan 4 yaşındaki Talha çığlıklar atarak ağladı. Etrafta bulunan vatandaşlar küçük çocuğu sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti. Küçük çocuk bir vatandaşın kucağında ambulansa alındı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı



PARTNER Canlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı