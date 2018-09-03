Düzce'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Döngelli Köyü sapağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Cengiz Köksal idaresindeki 81 AN 212 plakalı otomobil ile Emine Dursun idaresindeki 41 GM 296 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Cengiz Köksal, eşi Zeynep Köksal, diğer otomobil sürücüsü Emine Dursun ve aynı araçta bulunan Hatice Yılmaz yaralandı. Cengiz Köksal boynundan ve başından darbe almasına rağmen ambulansın gelmesini sigara içerek bekledi. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu
FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı
Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
Huawei para cezasına çarptırıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum