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Düzce'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 16:46 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Döngelli Köyü sapağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Cengiz Köksal idaresindeki 81 AN 212 plakalı otomobil ile Emine Dursun idaresindeki 41 GM 296 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Cengiz Köksal, eşi Zeynep Köksal, diğer otomobil sürücüsü Emine Dursun ve aynı araçta bulunan Hatice Yılmaz yaralandı. Cengiz Köksal boynundan ve başından darbe almasına rağmen ambulansın gelmesini sigara içerek bekledi. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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