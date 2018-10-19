"Son zamanlarda edebiyat küçümsenir bir hale geldi. Kolay bir işmiş gibi görünür hale geldi. Yani bir tane dörtlüğü yan yana getiren 'Tamam ben artık oldum ve bunu artık insanların beğenisine sunabilirim' demeye başladılar. Bu da şu anda bulunduğumuz dönemin bir iletişimi. Maalesef uzun uzun paragrafları okumuyoruz, roman zaten okunduğu şüpheli. Öykü romana göre biraz daha kısa olduğu için biraz daha okunur halde ama neredeyse onu bile okumaz hale geldik."

Öğrencilerle tecrübelerini paylaşan yazar Can Yılmaz, hikayeciliğin ve öykücülüğün insanın kendisi ile iletişim kurduğu bir tür olduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki edebi iletişimin kendisi için değerli olmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Öğrenci arkadaşlarımızın bana aynı platformda bir şey sorması, sosyal medyada sormasından daha değerli olur. Sosyal medya artık her şeyin umarsızca tartışıldığı bir yer. Ara Güler vefat ediyor, Ara Güler'den haberi olmayan 11 yaşındaki bir çocuk, Ara Güler hakkında bir şey yazıyor. Onun yazdığının altında da konuşma devam ediyor, 'Bunu söyleyen kim? Söyleyen kişi Ara Güler'in kalibresinde mi?' demiyoruz. Bu çığ gibi büyüyüp 11 yaşındaki çocuğun Ara Güler hakkında söylediği bir laf saçma sapan bir yere gelip bir finale bağlanıyor. 'Ara Güler aslında çok kötü adammış'a kadar gidiyor. Onun için sosyal medyadaki iletişimin pek bir kıymeti harbiyesi yok, benim kitaplarımla ya da yaptığımız işlerle ilgili olarak."

Yılmaz, kendisi için sosyal medyadaki bir eleştirinin değil, fuarlarda ya da yolda birebir kendisine ulaşan kişilerin söylediklerinin değerli olduğunu belirtti.

İnsanoğlunun yazıyı bulduktan sonra gelişmesinin beklendiğini anlatan Yılmaz, "Biz yazıyı bulduk ama tekrar duvar yazılarına döndük. Yazıyı bulup gelişmemiz beklenirken emoji diye bir şey verdi bize Amerikalı, tekrar duvar yazılarına döndük. Bir şey yazmaya da gerek kalmadı, çok gülüyorum demek için gülücük emojisini atıyorsun, adam güldüğünü anlıyor. İletişimin nereye gittiği konusunda da hiçbir fikrim yok." diye konuştu.