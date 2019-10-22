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Düzce’de insan kaçakçılığı ve uyuşturucu şüphelilerine operasyon: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 20:40 | Son Güncelleme

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin insan kaçakçılığı ve uyuşturucu şüphelilerine yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucunda Düzce merkeze bağlı Çalıcuma köyünde ortak operasyon yaptı.

Düzce’de insan kaçakçılığı ve uyuşturucu şüphelilerine operasyon: 3 gözaltı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin insan kaçakçılığı ve uyuşturucu şüphelilerine yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucunda Düzce merkeze bağlı Çalıcuma köyünde ortak operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde fiziki ve teknik olarak takip edilen 3 kişinin uyuşturucu ve insan ticareti yaptığı anlaşıldı. Yapılan operasyonla B.G., Ö.Y. ve T.G. isimli şahısların içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 20 gram eroin ve 1 gram metamfetamin, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 2 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca şahısların Türkiye’ye yasa dışı yollardan getirdiği 10 Afgan uyruklu şahıs da yakalandı. Afgan uyruklu şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından Düzce İl Göç İdaresine teslim edildi. 3 kişi jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edilecek.

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