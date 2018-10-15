Düzce'de iş makinası kazası: 1 ölü

Düzce'de ormanda yol yapımı sırasında iş makinesinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyü Paşabükü Sarıdere mevkisinde, kendisine ait iş makinesi ile ormanda yol açan Muhammet Koçak (36), iş makinesinin demir kolu ile sürücü kabini arasında sıkıştı.

Koçak'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Sarp ve engebeli arazi nedeniyle ambulans ile olay yerine gidemeyen sağlık ekipleri, ilçeye yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan olay yerine gitmek için jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ekiplerini taşıyan 81 JAA 063 plakalı cip, Kırık Köyü ile Paşabükü Sarıdere yolu üzerinde devrildi.

Kazada, araçta bulunan Astsubay İ.Ö ile erler H.H.A, A.Ç. ve M.G. yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla başka bir cipe bindirilerek Yığılca-Düzce karayoluna çıkarılan yaralı askerler, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.