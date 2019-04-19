Düzce'de itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Düzce'de itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aslan Yavaşcı (42) idaresindeki 16 KP 867 plakalı otomobil ile Zeki Yıldırım yönetimindeki 81 AE 522 plakalı itfaiye aracı, Haydar Gördebil Caddesi Fiskomar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücü Yavaşcı ile otomobildeki Kezban (84), Yiğit Kerim (12), Serra (8) ve Mine Yavaşcı (2) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Caddede bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

