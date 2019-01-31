Düzce'de kablo hırsızlığına 2 tutuklama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde bir telekomünikasyon şirketine ait haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.
Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı köylerde son günlerde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin A.S.K., Ş.K. ve İ.I. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, erittikleri bakır kablolarla yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.S.K. ve Ş.K. tutuklandı, İ.I ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
İngiltere 17 yaşındaki Nedim'i konuşuyor
Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum