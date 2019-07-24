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Düzce'de kaçak içki imalathanesi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 19:11 | Son Güncelleme

DÜZCE’de, polis ekiplerince kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, içki yapımında kullanılan malzemelere ve sahte alkollere el konuldu.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, polis ekiplerince kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, içki yapımında kullanılan malzemelere ve sahte alkollere el konuldu.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde, içki yapılan depoya baskın düzenledi. Baskında sahte içki imalatında kullanılan malzemeler, aroma, maya, ile sahte olduğu anlaşılan 2 şişe viski, 2 şişe votka, 1 şişe rakı, 1 şişe etil alkol ve 1 şişe damıtılmış alkol ele geçirildi. Depodaki K.M. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

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