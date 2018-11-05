Düzce'de kaçak ve sahte içki operasyonu

Düzce'de 196 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilen operasyonda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tekel büfelerine kaçak ve sahte içki temin ettiği tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, tekel büfesi işleten 2 kişi ile bu kişilere İstanbul'dan kaçak ve sahte içki temin eden ve aracılık yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin iş yeri, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 196 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

