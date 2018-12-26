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Düzce'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 18:23 | Son Güncelleme

Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Düzce kent merkezi ile Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde iki gündür süren kar yağışı, etkisini artırdı. Yığılca ilçesinde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

Tatili fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

İl Özel İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor. İki ilçede kapalı köy yolu bulunmuyor.

Bu arada kar kalınlığı kent merkezinde 15, Yığılca ve Kaynaşlı ilçesinde 40 santimetreye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce kar yağışı Yığılca

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