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Düzce'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 22:10 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışı nedeniyle Yığılca ilçesinin 39 köy yolu kapandı, Kaynaşlı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle Yığılca ilçesindeki 39 köye ulaşım sağlanamadığı aktarılan açıklamada, Kaynaşlı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Yolların açık tutulması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü bildirilen açıklamada "İlimiz merkez ilçesi, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Kaynaşlı ilçesinde kapalı köy yolu yok ancak yoğun kar yağışı devam etmektedir. Yığılca ilçesinde köy yollarının tamamı kapalı olup yoğun kar yağışı devam etmektedir. Kolluk kuvvetleri ve 112 ekiplerinin yönlendirmesine göre acil köy yollarında çalışma yapılmaktadır. İl merkezinden Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerine ekip takviyesi yapılacaktır." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma Düzce kar yağışı

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