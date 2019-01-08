Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

Düzce'de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Şehir merkezi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz, Şifalı Su ve Tepeköy mevkileri ile D-100 kara yolunun Çoban, Kervan ve Bolu Dağı kesiminde sürücüler, yoğun yağış nedeniyle ulaşımda zorluk yaşıyor.

Karayolları ekipleri ise bölgelerdeki tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet ekipleri de sürücülere yakın takip yapmamaları ve uyarı işaretlerine uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuyor.

Yolda kalan sürücülere ise bölgelerdeki köylerde oturan vatandaşlar traktörleriyle yardımcı olmaya çalışıyor.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.

